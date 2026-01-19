Тръмп: Европа да се фокусира върху Украйна, а не върху Гренландия, не ме интересува Нобеловата награда

Тъй като напрежението около усилията на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия ескалира, в понеделник той беше предпазлив относно това докъде е готов да стигне, за да поеме контрола над полуавтономната датска територия. На въпрос дали би използвал сила, за да завземе Гренландия, президентът отговори „Без коментар“ в кратко телефонно интервю за NBC News.

Тръмп засили усилията си за завземане на Гренландия. В събота той заяви, че ще наложи 10% мита на Дания и седем други европейски държави, докато не бъде сключено споразумение за придобиването на Гренландия от Америка. След това президентът внесе нов нюанс в противопоставянето си с дългогодишните европейск съюзници, като свърза Гренландия с неуспеха си да спечели Нобеловата награда за мир миналата година в текстово съобщение в неделя до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Норвежкият лидер публикува текстовите му съобщения с Тръмп съгласно законите на Норвегия за публично разкриване на информация, съобщи пресслужбата му.

„Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за това, че спрях 8 и повече войни, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира, въпреки че той винаги ще бъде доминиращ, а сега мога да мисля за това, което е добро и правилно за Съединените американски щати“, каза Тръмп в посланието, което беше съобщено за първи път от PBS и потвърдено като точно в изявление на норвежкия премиер.

Норвегия беше една от страните, засегнати от новите мита, които ще влязат в сила на 1 февруари, според публикация на Тръмп в социалната си мрежа. В изявление в понеделник, Стьоре заяви: „Позицията на Норвегия по отношение на Гренландия е ясна. Гренландия е част от Кралство Дания и Норвегия напълно подкрепя Кралство Дания по този въпрос.“

Петчленен комитет, назначен от норвежкия парламент, присъжда Нобеловата награда за мир всяка година. През 2025 г. комитетът избра Мария Корина Мачадо, лидер на венецуелската опозиция, за наградата. В знак на благодарност за свалянето на репресивния лидер на Венецуела Николас Мадуро с военен удар, Мачадо подари на Тръмп своя 18-каратов златен медал при посещение в Белия дом миналата седмица.

"Не ме интересува Нобеловата награда"

Тръмп отхвърли идеята, че Норвегия няма влияние върху конкурса за Нобелова награда за мир и че решението зависи изцяло от комисията. „Норвегия напълно го контролира, въпреки това, което казват“, каза той пред NBC News. „Те обичат да казват, че нямат нищо общо с това, но имат всичко общо с това“, добави президентът. Други настояваха, че това не е така.

Луис Лукенс, който беше висш дипломат в посолството на САЩ в Лондон по време на първия мандат на Тръмп, каза в скорошно интервю: „Не съм сигурен кого Тръмп смята, че може да сплаши или да окаже натиск, за да получи награда. Човек би се надявал, че има хора около себе си, които му казват, че няма смисъл да се противопоставя или да оказва натиск върху норвежкото правителство, защото нямат нищо общо с това.“

Тръмп повтори теза, която е изтъквал и преди, обсъждайки Нобеловата награда. Чрез усилията си за мир, той каза, че е спрял осем войни и е спасил много животи, което било по-голяма награда за него. „Не ме интересува Нобеловата награда“, каза той.

В интервюто Тръмп също така разкритикува европейските лидери, които се противопоставят на усилията му да придобие Гренландия, която според него е необходима за защита на националната сигурност срещу външни заплахи. „Европа трябва да се съсредоточи върху войната с Русия и Украйна, защото, честно казано, виждате до какво ги доведе това“, каза Тръмп. „Това е, върху което Европа трябва да се съсредоточи – не върху Гренландия“, добави той.

На въпроса дали ще изпълни плановете си да наложи мита на европейските държави, ако не бъде постигната сделка с Гренландия, Тръмп отговори: „Ще го направя, 100%“. Той отказа да отговори на въпроса дали САЩ биха могли да използват сила, за да завземат острова.