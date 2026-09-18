Признание за поколения българи: С прокламация обявиха 17 септември за ден на църквата ни "Св. София" в Илинойс

По повод 80-годишнината на Българската православна църква „Св. София“ в Дес Плейнс, губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер е издал официална прокламация, с която обявява 17 септември 2026 г. за Българска православна църква “Св. София” в щата Илинойс, научаваме от публикация на генералния консул на България в Чикаго Светослав Станковвъв в социалната мрежа "Фейсбук". Той отбелязва, че символично, прокламацията се издава именно на храмовия празник на църквата – деня на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, който православната църква отбелязва на 17 септември.

Важни моменти от прокламацията

Става ясно, че прокламацията отдава признание на осем десетилетия служение на българската православна общност – от официалното учредяване на църквата през 1946 г. до днес.

Особено е подчертана нейната роля за съхраняването на православната вяра, българското национално съзнание, език, култура и традиции сред поколения българи в Америка, както и неизменната ѝ духовна и канонична връзка с Българската православна църква.

Отбелязана е и ролята на Българското училище „Св. София“, създадено през 1975 г., в което поколения деца изучават български език, православна вяра, история и традиции.

Снимка: Facebook/Svetoslav Stankov

Признание за поколения българи

Особено значими са според консула ни думите на губернатора, че църквата е помогнала на българските имигранти да съхранят своето духовно и културно наследство и едновременно с това да изградят нов живот в Съединените щати, допринасяйки за богатото религиозно и културно многообразие на Илинойс.

"Това признание от щата Илинойс е признание и за поколенията българи, които в продължение на 80 години с вяра, труд, дарителство и доброволчество са изграждали и съхранявали този български духовен дом. Честит празник на църквата и на цялата българска общност! Честита 80-годишнина! На многая лета!", пише още Станков.