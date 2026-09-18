General Motors вече произвежда части за ракетите Patriot

По-малко от месец, след като компаниите Lockheed Martin и General Motors подписаха споразумение за сътрудничество под натиск от Пентагона за ускоряване на производството, автомобилният гигант вече е произвел първата серия от части за ракетата-прехващач Patriot PAC-3 MSE.

GM Defence е доставила първата партида от компонентите за корпуса на ракетата само 22 дни след подписването на договора. Lockheed Martin съобщи, че за тези части преди се е чакало с месеци.

Сделката

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Сделката се основава на по-широко сътрудничество, обявено от двете компании през юни, когато те заявиха, че ще си партнират за укрепване на американската отбранителна индустриална база на фона на нарастващото търсене на боеприпаси. За целта ще се използват заводите и лабораториите на GM Defense, за да увеличат производствения капацитет и устойчивостта на веригата за доставки.

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Президентът и главен изпълнителен директор на GM Defense Стивън Дюмон заяви, че експертният опит на автомобилния производител в прецизното производство ще подпомогне "производството на критичните отбранителни способности на тази страна“, предаде Фокус.

8 до 9 милиарда долара инвестира Lockheed за увеличаване на производството на боеприпаси, включително Patriot PAC-3 MSE, система за отбрана на голяма надморска височина (THAAD) и система за прецизна ударна ракета (PrSM), добавяйки нови сгради и работни места на повече от 20 обекта в САЩ. Компанията заяви, че производствените и складови площи ще нараснат с близо 50% след планираните разширения.

Системата за противоракетна отбрана "Patriot" остава едно от най-търсените оръжия в света за войната между САЩ и Израел с Иран и продължителната война на Русия с Украйна. Володимир Зеленски многократно е призовавал за повече пускови установки и ракети-прехващачи, тъй като Москва засилва въздушните си удари, припомня Reuters.

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