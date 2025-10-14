Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 20:45 часа 198 прочитания 0 коментара
Тръмп и новите му скечове - с Орбан и канадския премиер (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се вихри в пълна сила на подиума на световната политика – с поредица от смешки и каламбури с кого ли не и за какво ли не. Най-новите – от срещата, на която беше подписано споразумение за край на войната в Газа.

На прицел на Тръмп най-видимо се оказа италианският премиер Джорджа Мелони – с комплименти, които в света на дипломацията се считат за дебелашки. Или поне се считаха преди време – сега учебникът за дипломация и реалността са други – Още: Тръмп с признание: Мелони е много красива, макар това да може да сложи край на кариерата ми

След Мелони, Тръмп се обясни в любов и на унгарския премиер Виктор Орбан. "О, Виктор. Виктор, Виктор – ние обичаме Виктор. Ти си фантастичен, нали знаеш? Много хора не са съгласни, но е важно само моето мнение". Плюс закана-прогноза – на последните избори в Унгария Тръмп дал благословията си на Орбан и той спечелил с 28 процента, следващият път щяло да е още по-добре – Още: Орбан е пътник, губи властта: Стряскащи за унгарския премиер социологически данни

И още – Тръмп "повиши" канадския премиер Марк Карни в президент. След това се "поправи": "Поне не те нарекох губернатор". Този епитет Тръмп ползваше за предшественика на Карни Джъстин Трюдо. Карни обаче зае много твърда позиция срещу тази реторика, с която и спечели премиерския пост.

