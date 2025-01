Тръмп идва: Отстраниха председателя на Комисията по разузнаване в Конгреса, който е поддръжник на Украйна

Председателят на Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на САЩ - Майк Джонсън, който е от Републиканската партия, отстрани съпартиеца си Майк Търнър от поста председател на Комисията по разузнаването в 119-ия Конгрес, съобщиха The Hill, The New York Times и други американски медии. Търнър беше най-висшият републиканец в комисията, а това е позиция, избирана от председателя на долната камара. Той заемаше поста от началото на 2022 г., когато бе избран от тогавашния първи човек в Камарата на представителите Кевин Маккарти.

Решението на Джонсън да отстрани Търнър е донякъде изненадващо. Въпреки че той не беше определил официално председател на Комисията по разузнаване за този Конгрес, Майк Търнър присъства на вечеря в Мар-а-Лаго с новоизбрания президент Доналд Тръмп през уикенда. Там бяха и всички останали председатели на постоянните комисии на Камарата на представителите от Републиканската партия.

„Това е нов Конгрес, просто се нуждаем от свежи сили на някои от тези места, но аз съм фен на Майк Търнър. Той свърши чудесна работа, представи се доблестно в труден момент при трудни обстоятелства. Така че мога да кажа само положителни неща за моя приятел и колега“, заяви Джонсън пред репортери в Капитолия.

Снимка: Майк Търнър, Getty Images

"Вето" от страна на Тръмп?

Един от републиканските депутати, запознат със ситуацията, заяви пред The Hill, че MAGA-крилото на партията (най-радикалните републиканци от движението на Тръмп "Да направим Америка отново велика") се е разбунтувало заради оставането на Търнър на поста. „Това, което знам, е, че Мар-а-Лаго наложи вето на Търнър“, казва законодателят, имайки предвид, че решението е било на Тръмп и най-близкия му кръг.

„Те му наложиха вето, а Джонсън не можа да се въздържи да не го направи (...) Тръмп искаше това да се случи“, добавя източникът на престижното американско издание.

Майк Джонсън отрече това да е решение на Доналд Тръмп

Новоизбраният президент на САЩ отдавна се отнася с подозрение към разузнавателната общност, твърдейки, че нейните членове са част от политизирана „дълбока държава“. С отстраняването на републиканец, смятан за недостатъчно лоялен към Тръмп, Майк Джонсън явно проправя пътя на новоизбрания президент към по-строг контрол върху комисията, която наблюдава въпросите на разузнаването, анализира The New York Times.

В сряда Джонсън отрече Тръмп да стои зад решението за лишаване на Търнър от председателския пост, за което най-напред съобщи медията Punchbowl. „Това не е решение на президента Тръмп, а на Камарата на представителите“, заяви председателят на камарата пред репортери. Той заяви, че комисията „се нуждае от ново начало и това е целта на този процес - нищо друго“.

Снимка: Майк Джонсън, Getty Images

Поддръжник на Украйна: кой е Майк Търнър?

Консерваторът Майк Търнър, който повече от две десетилетия представлява югозападната част на щата Охайо в Камарата на представителите, е критикувал някои от действията на Тръмп. На 6 януари 2021 г. той скъса с мнозинството в партията си и гласува за удостоверяване на избора на Джо Байдън за президент. В същото време най-радикалното крило на формацията застана зад Тръмп в исканията за отмяна на изборната победа на демократа, а подклажданото напрежение доведе до щурма на Капитолия.

Търнър също така е водещ привърженик на подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу Русия, като се разминава с позицията „Америка на първо място“ на новоизбрания президент и на много други членове на Републиканската партия.