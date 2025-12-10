Сцена „Централни хали“ с най-богатата детска програма тази Коледа

Десетки детски театрални представления, тематични празнични работилници и истинско „гости“ в дома на Дядо Коледа очакват най-малките посетители на „Сцена Централни хали“ в столицата от 12 до 22 декември.

Специално създаден кът на сутеренния етаж на Халите ще пренесе хлапетата в дома на Дядо Коледа в Лапландия. Те ще могат да видят къде си почива Добрият старец след натоварен ден в работилницата, къде чете писмата им и започва подготовката за изпращането на най-желаните подаръци.

Освен да си направят красиви празнични снимки, в къта децата ще могат да напишат и своето писмо до Дядо Коледа. Съкровените детски желания ще могат да бъдат пуснати в най-голямата пощенска кутия за коледни писма, разположена на паркинга на Централни хали. А тя наистина сбъдва желания, защото за всяко писмо в нея Kaufland ще дарява 50 ст. в подкрепа на „Българската Коледа”. Благотворителната инициатива осигурява достъп до съвременна диагностика, лечение и рехабилитация на деца с тежки хронични заболявания.

В някои от делничните дни програмата на „Сцена Централни хали“ ще започва около 10 часа с детски занимания за най-малките на възраст от 1 до 3 години. Вечерите са запазени за театрални представления за по-големите хлапета. На сцената от 17 часа ще гостуват представления като магичното шоу „На Коледа стават чудеса“, коледните спектакли „Бандитко и Сърдитка“, „Снежни приключения“, „Бъркотии“ и „Суматоха в коледната нощ“.

През двата уикенда до Коледа от Kaufland са подготвили още по-пъстра и богата целодневна програма за децата с куклени театри, коледни ателиета и работилнички. Освен тях от 10 до 18 часа „Сцена Централни хали“ кани всички жадни за знания деца да посетят щанда с научни експерименти ScienceMeUp (познати до скоро като Университет за деца). Там те ще могат да се докоснат до научни опити и явления от света на физиката и химията. От ScienceMeUp обещават впечатляващи експерименти с налягане, плътност, светлина, гравитация, електричество и плазма, които да вдъхновят децата и тийнейджърите за кариера в сферата на науките и технологиите.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития, може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.