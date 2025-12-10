"Вън Пеевски и Борисов от властта": Хиляди на протест в София (ВИДЕО-НА ЖИВО)

Пореден масов протест ще събере граждани на площад "Независимост" тази вечер от 18:00 часа под мотото "Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта". Денят вече започна с напрежение – парламентът обсъждаше повече от 4 часа внесения от "Продължаваме промяната - Демократична България" вот на недоверие заради икономическата политика на кабинета. От разискванията стана ясно, че четирите партии, стоящи зад управлението, ще гласуват против свалянето на правителството.

Демонстрациите тази вечер се очаква да обхванат поне 35 града у нас и в чужбина.

Днешният протест ще бъде третият в последните седмици, след демонстрациите на 26 ноември и 1 декември. Първоначално те започнаха като реакция срещу опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, прокарани без реален дебат, но бързо прераснаха в искания за оставка на кабинета "Желязков" и оттегляне на Борисов и Пеевски от обществено-политическия живот у нас. Протестът днес ще е без шествие.

Следете протеста на живо тук:

18:00 ч. - хиляди граждани вече се събират в пространството между Министерски съвет, Партийния дом и президентството.

17:00 ч. - още преди официалния старт на демонстрацията градусът на недоволството се повиши. Малко преди 17:00 ч. десетки студенти се събраха пред Ректората на Софийския университет "Свети Климент Охридски" и НАТФИЗ за да поискат оставката на кабинета. Те скандираха "Много сме, силни сме" и "Мафията вън", а заедно изпяха и песента с реда "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Полицията вече е разположена между Народното събрание и Софийския университет, където има множество униформени, патрулки и бусове на жандармерията. Към момента движението не е ограничено.