САЩ дадоха нов срок на "Лукойл" да продаде рафинерията в Бургас и всичките си активи извън Русия

САЩ се съобразиха с подадено от руския енергиен гигант "Лукойл" заявление за удължаване на транзитния период преди в сила да влязат нови американски санкции срещу руската компания. "Лукойл" поиска удължаване на лиценза за транзитния период, защото е в процес на продажба на своите активи извън Русия - Още: "Лукойл" иска от САЩ отлагане на санкциите

С решение от днес Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство (OFAC) удължава лиценза до 17-ти януари, 2026 година. Това означава, че според сегашните условия "Лукойл" трябва дотогава да продаде активите си извън Русия, включително "Лукойл Нефтохим". По всяко време обаче този срок може да бъде променен - предишният срок беше 13-ти декември, 2025 година - Още: Официално: Лукойл България получи дерогация от санкциите на САЩ до края на април 2026 г.

"Лукойл" добива около 2% от петрола на световните пазари. Компанията беше постигнала споразумение за продажба на неруските си активи с швейцарската Gunvor, но САЩ не се съгласиха, защото там собственикът е бивш съдружник на руския олигарх Генадий Тимченко, който беше "зачислен" от Владимир Путин да строи "Южен поток" в България, преди Съединените щати да се намесят и да сложат край на проекта по времето на правителството на Пламен Орешарски. Сега има слухове, че интерес към активите на "Лукойл" проявява американският петролен гигант Chevron, както и друг американски енергиен колос - Exxon: