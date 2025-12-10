Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа

Kaufland България дава официален старт на коледните тържества във всички свои магазини в Пловдив. В два поредни уикенда жителите и гостите на града ще могат да застанат пред празничната елха, да се усмихнат широко и да отнесат у дома един от най-желаните декемврийски спомени – коледно (с)елфи и интерактивна среща с Дядо Коледа и неговия помощник в разгара на коледната магия.

Празничната инициатива ще се проведе от 12 до 14 декември и от 19 до 21 декември. В рамките на един специален час посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с Дядо Коледа. Той и неговият верен помощник ще очакват посетителите на 12 и 19 декември (петък) от 18:00 до 19:00 ч., както и на 13, 14, 20 и 21 декември (събота и неделя) от 11:00 до 12:00 ч. Магията ще оживее в специално декорирани празнични кътове, създадени за перфектното коледно (с)елфи.

Срещите с Добрия Старец ще се проведат във всички обекти на веригата в Пловдив – на бул. „Пещерско шосе“ 36, ул. „Македония“ 97 Б, ул. „Брезовско шосе“ 127, бул. „Цариградско шосе“ 94 и бул. „Освобождение“ 47. Инициативата е част от празничната програма на Kaufland България, която традиционно обединява семейства и създава поводи за усмивки в навечерието на Коледа.