Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

Държавите, които имат желание да станат постоянни членове на Съвета за мир в Ивицата Газа, да внесат поне по 1 милиард долара. Това предвижда проект за структурата на органа, чиято цел ще бъде възстановяването на палестинската територия. Това съобщиха преди дни медии в САЩ. Съветът бе определен като световна организация за изграждане на мир, като постоянното членство ще струва на всяка държава 1 млрд. долара, написа "Вашингтон пост". Страните, които решат да се присъединят към Съвета ще има мандат от 3 години, който ще бъде на ротационен принцип. Освен ако още през първата година не отделят 1 милиард долара за работата на формацията, ще станат постоянни членки.

Българското членство, потвърдено от премиера в оставка Росен Желязков, е със срок от три години, без задължение за вноска от 1 млрд долара, каквато се предвижда за постоянните членове.

Координатор на работата на Съвета за мир и Националната комисия за администриране на Газа ще бъде бившият български министър на външните работи и на отбраната, както и бивш пратеник на ООН за Близкия изток, Николай Младенов, в ролята му на върховен представител за Ивицата Газа.

Вноската е доброволна

Снимка пресслужба на МС

На срещата си в Давос с Росен Желязков Младенов подчерта, че в устава на Борда за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.

Той също така увери Желязков, че инициативата за Борда за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурният на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа.

От своя страна Желязков поздрави Младенов с думите: “Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток.

Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”

