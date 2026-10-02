Тръмп обяви в Тексас старта на кампанията си за междинните избори

Американският президент републиканец Доналд Тръмп започна предизборната си обиколка за междинния вот за Конгреса на САЩ следващия месец от щата Тексас, където заяви: "На всяко място, на което съм бил, ние печелим", предаде Асошиейтед прес. Още: След тежкия провал: Мъск пак ще работи с Тръмп, назначен е в работна група за бъдещето на войната

На място, на което винаги печели

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Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс ориентираха 32-дневната си предизборна кампания към райони с преобладаващо републиканско влияние, за да разпалят спадащия ентусиазъм в поддръжниците на партията си, посочва АП. След Тексас в дневния ред на държавния глава залегна щатът Оклахома. От своя страна, Джей Ди Ванс беше във Флорида.

"Мисля, че ще спечелим. На всяко място, където съм бил, ние печелим“, каза Тръмп по време на речта си в завод за камиони в Дентън, близо до Далас. Той отбеляза, че някои са предположили, че междинните избори "не са му присърце". "Напротив - аз влагам сърцето си, както никога досега“, отбеляза президентът, допълвайки, че ако не беше така, "точно в този момент" той е щял "да си седи вкъщи".

Според Тръмп трудностите за партията му са просто въпрос на лоши връзки с обществеността относно работа, която според него е добре свършена. "Справяме се чудесно, но може би сме зле с рекламата", посочи държавният глава в Тексас.

Той заяви, че следващите му спирки - в Оклахома и Алабама, са "жестове на уважение" към "щатите, които подкрепиха трите му кандидатури за Белия дом", обърна внимание Ройтерс.

Във Флорида вицепрезидентът се опита да представи Републиканската партия като олицетворение на здравия разум. "Имам най-лесната работа на света - говоря за това как са полудели демократите“, каза Ванс в Лейкланд, Флорида.

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