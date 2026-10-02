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БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

02 октомври 2026, 6:30 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта
БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

БДЖ пуска безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота (3 октомври). За пътуването ще се издават билети с фиксирано връщане в рамките на деня. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София – Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

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Пътуването ще бъде със запазено седящо място, като пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 0,51 евро в посока. Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено със следните влакове:

  • БВ № 3620 – Бургас 05:25 ч. - София 11:25 ч.;
  • БВ № 3625 – София 16:45 ч. - Бургас 22:40 ч.;
  • БВ № 1612 – Пловдив 08:10 ч. - София 10:55 ч.;
  • БВ № 1621 – София 16:25 ч. - Пловдив 19:05 ч.;
  • БВ № 2640 – Горна Оряховица 05:20 ч. - София-север 09:12 ч.;
  • БВ № 2641 – София-север 16:50 ч. - Горна Оряховица 20:43 ч.;
  • БВ № 5610 – Петрич 06:00 ч. - София 10:19 ч.;
  • БВ № 5615 – София 16:30 ч. - Петрич 20:25 ч.;
  • БВ № 7621 – Видин 04:50 ч. - София 10:01 ч.;
  • БВ № 7624 – София 17:15 ч. - Видин 22:31 ч.

За пътуване с посочените влакове до всички останали дестинации по техните маршрути билетите ще се издават по редовните цени съгласно действащата тарифа на „БДЖ – Пътнически превози“.

Във връзка с необходимата организация за издаване на безплатните билети, от 1 до 3 октомври включително ще бъде временно преустановена онлайн продажбата на билети за посочените влакове.

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Ограничението се отнася за продажбата през електронната система в този период, включително за билети за пътуване с тези влакове на други дати. Билети по редовната тарифа ще могат да бъдат закупувани от билетните каси.

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БДЖ Влакове Цар Самуил
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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