"Не ходя да слушам глупости": Кандидатите за президентския пост в Бразилия бойкотираха дебатите

Бразилската телевизия "Глобо" отмени залегналите в програмата ѝ последни телевизионни дебати за президентския вот в страната в неделя, след като двамата основни претенденти - настоящият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и сенаторът Флавио Болсонаро, решиха да не участват. Лула води с малка разлика по отношение на намеренията за гласуване в проучванията на общественото мнение на социологическата агенция "Датафоля".

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Флавио, най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро, планираше да присъства на дебатите по "Глобо", но се оттегли само часове преди събитието, след като настоящият президент, пропуснал всички дебати, отказа да присъства. "Единственият ми опонент в тази кампания е Лула. Той е този, с когото искам да дебатирам“, каза Болсонаро-младши тази седмица.

"Не ходя на дебати, за да слушам глупости. Ако дебатът не е полезен за обществото, защо трябва да отивам само за да отговарям на нелепи въпроси?!“, заяви Лула през юли, пише Reuters.

"Глобо" отмени дебатите, след като получени в последния момент съдебни решения позволиха на ръководството на медията да промени предварително договорените правила, се казва в изявление на телевизията.

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Очакваше се четирима кандидати от десноцентристкия спектър на бразилската политика да участват в дебатите: писателят психиатър Аугусто Кури, бившият губернатор на щата Гояс Роналдо Кайо, бившият губернатор на щата Минас Жераис Ромеу Зема и Ренан Сантос. "Глобо" е най-големият безплатен телевизионен оператор в Бразилия“. Вече бяха отменени два телевизионни дебата, припомня BTA

Освен за президент, на общите избори тази неделя бразилците ще гласуват за долната камара на парламента (Камарата на депутатите на Националния конгрес), за две трети от състава на Сената (горната камара), както и за губернатори на 26-те бразилски щата и на един федерален окръг.