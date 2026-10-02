Великобритания на спешни разговори с ЕС за освобождаване на резерви от гориво

Великобритания преговаря с партньори от ЕС за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Разговорите идват, след като американския държавен глава Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от САЩ в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Още: Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Цените на дизела достигнаха рекордни нива

Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC.

САЩ са жизненоважен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за Би Би Си, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в ЕС, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано през годината.

Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната.

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