На луди ни направиха с тези горива

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния делничен блок на Българската национална телевизия (БНТ) Симеон Иванов. Той ги каза предвид и маневрите на американския президент Доналд Тръмп, който стигна дотам да притиска Германия и Франция буквално да дадат дизел, защото цените на горивата хвръкнаха нагоре след като точно Тръмп подпали война с Иран от 28 февруари насам и това затвори Ормузкия проток, откъдето минава над 1/5 от обема на световната търговия с петрол - ОЩЕ: Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Днес, 2 октомври, ЕС ще обсъди дали да отпусне количества горива и най-вече дизел от спешните си резерви.