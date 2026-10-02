Фарадж ликува след неочаквано завръщане на темата за Brexit

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фарадж заяви, че Анди Бърнам му е дал "най-големия тласък в кариерата" като е възродил дебата за Brexit – ход, който е разкрил "огромна уязвима зона" в управляващата Лейбъристка партия. Фарадж добави, че обещанията на премиера Бърнам пред конгреса на Лейбъристката партия и признанието му в сряда, че повторното присъединяване към ЕС е сред вариантите, които правителството би разгледало, са го "върнали в центъра на дебата за Brexit".

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Говорейки пред репортери преди първия голям митинг на неговата партия след конгреса ѝ миналия месец, Фарадж даде да се разбере, че се радва на възможността да се върне към стратегията, която той и други използваха по време на референдума през 2016 г.

Отхвърляйки социологическите проучвания, според които до 59% от обществеността подкрепя повторното присъединяване към ЕС, Фарадж заяви: "Разбира се, че го подкрепят, докато не им кажете, че това ще струва 25 милиарда лири годишно; докато не им кажете, че това означава присъединяване към Шенген; докато не им кажете, че това всъщност ще означава нов ангажимент за приемане на еврото".

Според Найджъл Фарадж, Анди Бърнам допуска голяма политическа грешка.