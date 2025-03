Тръмп обяви война на джендър идеологията и се цели в нова мярка за смяната на пола

Тотална борба с джендър идеологията - това обяви американският президент Доналд Тръмп в речта си "За състоянието на Съюза" - традиционно годишно обръщение на държавния глава на САЩ. Тръмп директно стартира борба срещу смяната на пола в Съединените щати.

В речта си Доналд Тръмп се обяви срещу практики на индоктринация в американските училища, като даде пример как родители открили, че в училище насърчили дъщеря им да си избере "друго име". "Подписах изпълнителна заповед, забраняваща на обществените училища да индоктринират децата на тема "пол". Искам Конгреса да приеме закон, забраняващ смяна на пола и да сложи край на лъжата, че някой е пленен в чуждо тяло – перфектни сте така, както Бог ви е направил", заяви Тръмп. Той се похвали и, че слага край на трансджендър политиката в американската армия: "Какво е жена?": Филмова сензация, която взриви мрежата (ВИДЕО)

Междувременно The New York Times каза, че е блокирана заповед на Тръмп да бъде спряно финансирането на лечебни заведения, предлагащи промяна на пола. Предварителната съдебна заповед е дело на съдия Брендън Хърсън. Има и още една такава съдебна възбрана, но само за 4 щата - вече второто разпореждане е за всички щати.

"Хората отново харесват и искат да служат в американската армия", каза американският президент. И поиска от Конгреса да одобри пари за американския "Железен купол" - "Роналд Рейгън искаше да го направи отдавна, но тогава я нямаше технологията – сега я имаме, прекрасна е", възторгна се Тръмп и предупреди, че "светът е много опасен и трябва да защитаваме американските граждани както никога досега": Тръмп иска като Израел: САЩ почват да градят противоракетен щит (ВИДЕО)

Тръмп не пропусна да заклейми и участието на мъже в професионални спортове наравно с жени: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

U.S. President Donald J. Trump has now concluded his address before the joint session of Congress. pic.twitter.com/h3ofhTP3CR