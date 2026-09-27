Спорт:

Тръмп отмени екостандартите на Джо Байдън за автомобилите

27 септември 2026, 8:02 часа 237 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп отмени екостандартите на Джо Байдън за автомобилите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е одобрил нови стандарти за икономия на гориво при автомобилите. Така той отмени правилата от ерата на Байдън, имащи за цел да подобрят ефективността на превозните средства и да ускорят преминаването към електромобили, посочи АП. Още: Когато хората ти го на**кват, не им организираш официална държавна вечеря

По-ниски цени на автомобилите

"Тези нови стандарти ще премахнат разхищението при производството на автомобили в Америка.

Това означава ПО-НИСКИ ЦЕНИ, което ще спести на семействата хиляди при покупката на нов, красив и безопасен автомобил — далеч по-добър от "екологичните чудовища", които произвеждахме досега", написа в Truth Social Доналд Тръмп.

Очакваше се администрацията да намали средното изискване за икономия на гориво за 2031 г. до около 34,5 мили на галон, което е по-малко от целта от 50,4 мили на галон, поставена от бившия президент Джо Байдън.

Тръмп заяви, че в автомобилната индустрия на САЩ се инвестират над 100 милиарда долара, като посочи планираните инвестиции от компании като General Motors, Ford и Stellantis.

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Доналд Тръмп Автомобили САЩ Джо Байдън екотакси
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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