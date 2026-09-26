Очаквана силна буря в САЩ отменя концерти на звезди и полети

Силна буря с мощни пориви на вятъра и проливни дъждове се очаква да причини през уикенда наводнения и опасни течения по Източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до столицата Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Концерти в Ню Йорк и щата Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени поради лошите метеорологични условия. Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от бурята, включително в Ню Йорк. "Отнесете се сериозно към тази буря", написа в Екс губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл. Още: Най-малко две жертви и близо милион без ток заради бури в Средния запад на САЩ (ВИДЕО)

Призив: Отложете пътуванията си

Федералната авиационна администрация снощи съобщи, че е възможно полетите на всичките три големи летища в района на Ню Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове. Авиокомпаниите "Американ Еърлайнс", "ДжетБлу" и "Юнайтед Еърлайнс" приканиха клиентите си да отложат пътуванията си в североизточната част на САЩ през уикенда. Националната метеорологична служба съобщи, че в някои райони се очакват ветрове със скорост до 88,5 км/ч. Властите в Ню Йорк предупредиха за възможни наводнения в мазета, прекъсвания на тока и транспортни смущения. Американската пътническа железопътна компания "Амтрак" предупреди, че движението на влаковете може да бъде нарушено поради бурята. Отменени бяха фестивали на открито, концерти, както и спортни събития. Още: Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)