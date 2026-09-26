Тръмп забрани на CNN да пътува с него до Тенеси

Репортерите на американската телевизия CNN са лишени от правото да пътуват с Доналд Тръмп днес до Тенеси, което е част от акцията на Белия дом за ограничаване на достъпа на новинарската мрежа до събитията на президента, предаде Франс прес, цитирана от БНР. Той се опита да забрани достъпа до Белия дом на три медии - CNN, MS NOW и Politico, защото ги обвинява, че отразяват само негативни новини, свързани с него. Още: Папата се намеси във войната на Тръмп с медиите само с едно изречение

Съдът възстанови временно достъпа им с мотива, че ходът на Тръмп е противоконституционен. В програмата за пътуванията на президента през уикенда обаче журналистите от CNN не са включени. Франс прес припомня, че неотдавна петте най-големи американски телевизионни оператора обявиха, че спират отразяването на събитията в Белия дом в знак на солидарност с колегите си. Още: Има ли все още Тръмп някаква власт?