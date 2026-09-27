Войната в Иран::

Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие

27 септември 2026, 7:58 часа 420 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images, колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие

Единствено дипломацията може да разреши конфликта между САЩ и Иран. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на седем дни, предаде Ройтерс. Още: Тръмп прекръсти Ормузкия проток на "Проток Тръмп" (ВИДЕО)

„Нашите условия са ясни и всяка стъпка към отварянето на Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия“, обяви Арагчи в публикация в социалните мрежи. „Само решение, постигнато чрез преговори, може да ги измъкне от тази безизходица“, допълни той.

Иран представи предложение за мир по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като заяви, че то е било предадено на американците чрез посредници от Катар.

Ключовият Ормузки проток

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Съгласно предложението Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на седем дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а САЩ да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол.

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Доналд Тръмп обаче съобщи вчера, че отхвърля иранския план и изтъкна, че отчаянието подтиква иранците да настояват за споразумение относно корабоплаването в Ормузкия проток.

„Те искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много“ средства, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

Въпреки публичните изявления на Тръмп посредниците в преговорите между САЩ и Иран все още не са предали официално отхвърлянето на плана от страна на САЩ, изтъкна още Арагчи.

„Чакаме посредниците да ни предадат окончателните становища и ще вземем решение въз основа на тях“, обясни иранският министър на външните работи.

По-рано тази седмица  в. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, позовавайки се на анонимни американски официални представители, че Тръмп е отхвърлил предложението на Иран и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу страната след междинните избори за Конгрес през ноември.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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