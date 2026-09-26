Заради буря: МВнР предупреди българите да не пътуват по и до Източното крайбрежие на САЩ

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани, предвид очакваното влошаване на метеорологичната обстановка, да се въздържат от пътувания по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост, заради очаквана мощна буря. Това съобщават на страницата на МВнР в интернет. Предвижда се бурята да засегне Източното крайбрежие на САЩ - от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Ню Йорк. Бурята ще се усети осезаемо и в Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и остров Нантъкет. Още: Още: Очаквана силна буря в САЩ отменя концерти на звезди и полети

Извънредно положение

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята. При необходимост от консулско или кризисно съдействие можете да се обръщате към Генералното консулство на Република България в Ню Йорк на следния телефон: +1 212 935 4646, както и на дежурния телефон за спешни случаи извън работно време: +1 (202) 387 0174, или на електронен адрес: Consulate.NewYork@mfa.bg. За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и към денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg. Още: Най-малко две жертви и близо милион без ток заради бури в Средния запад на САЩ (ВИДЕО)