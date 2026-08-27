Пътят към Мадрид се изяснява! Заформи се спираща дъха групова фаза на Шампионска лига

Пътят към Мадрид стана по-ясен след жребия за груповата фаза на Шампионска лига за сезон 2026/27. Това е трето издание на най-елитнава европейска надпревара в новия ѝ формат. Основната фаза беше преобразувана през 2025 г., като се премина от осем различни групи към обединена лига с 36 отбора и повече мачове през сезона. Клубовете бяха разпределени в четири урни въз основа на индивидуалния им коефициент и ще се изправят срещу по два отбора от всяка урна, като се изключват отборите от собствената им страна.
Ето какво отреди жребият на Шампионска лига
Всеки отбор ще изиграе четири мача у дома и четири мача като гост, като първият от общо осем кръга ще се състои на 8–10 септември. Финалът ще се проведе на стадион "Естадио Метрополитано" в Мадрид на 5 юни 2027 г. Ето и срещу кого ще се изправи всеки един от отборите в груповата фаза на Шампионска лига:
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Всички съперници на отборите в Шампионска лига:
- Реал Мадрид - Интер (Д), Арсенал (Г), ПСВ (Д), Рома (Г), Лайпциг (Д), Шахтьор (Г), ЛАСК (Д), АЕК (Г)
- Ман Сити - ПСЖ (Д), Барселона (Г), Спортинг (Д), Порто (Г), Наполи (Д), Лайпциг (Г), АЕК (Д), Ланс (Г)
- Интер - Ливърпул (Д), Реал (Г), Брюж (Д), Борусия Дортмунд (Г), Шахтьор (Д), Фейенорд (Г), Щутгарт (Д), Слован Братислава (Г)
- Барселона - Манчестър Сити (Д), ПСЖ (Г), Астън Вила (Д), Спортинг (Г), Фейенорд (Д), Галатасарай (Г), Комо (Д), Сабах (Г)
- Атлетико Мадрид - Байерн (Д), Ливърпул (Г), Манчестър Юнайтед (Д), ПСВ (Г), Фенербахче (Д), Будьо (Г), Викинг (Д), Щутгарт (Г)
- ПСЖ - Барселона (Д), Манчестър Сити (Г), Рома (Д), Астън Вила (Г), Галатасарай (Д), Виляреал (Г), Слован Братислава (Д), Комо (Г)
- Ливърпул - Атлетико Мадрид (Д), Интер (Г), Порто (Д), Брюж (Г), Виляреал (Д), Фенербахче (Г), Ланс (Д), ЛАСК Линц (Г)
- Арсенал - Реал Мадрид (Д), Байерн Мюнхен (Г), Борусия Дортмунд (Д), Бетис (Г), Лил (Д), Наполи (Г), Сабах (Д), Славия Прага (Г)
- Байерн Мюнхен - Арсенал (Д), Атлетико (Г), Бетис (Д), Манчестър Юнайтед (Г), Будьо/Глимт (Д), Лил (Г), Славия Прага (Д), Викинг (Г)
- Брюж - Ливърпул (Д), Интер (Г), Астън Вила (Д), ПСВ (Г), Будьо/Глимт (Д), Наполи (Г), Ланс (Д), Щутгарт (Г)
- Борусия Дортмунд - Интер (Д), Арсенал (Г), Бетис (Д), Астън Вила (Г), Виляреал (Д), Будьо/Глимт (Г), АЕК Атина (Д), Сабах (Г)
- Порто - Манчестър Сити (Д), Ливърпул (Г), ПСВ (Д), Бетис (Г), Наполи (Д), Фейенорд (Г), Славия Прага (Д), ЛАСК (Г)
- Астън Вила - ПСЖ (Д), Барселона (Г), Борусия Дортмунд (Д), Брюж (Г), Фенербахче (Д), Галатасарай (Г), Викинг (Д), Славия Прага (Г)
- Реал Бетис - Арсенал (Д), Байерн Мюнхен (Г), Порто (Д), Борусия Дортмунд (Г), Фейенорд (Д), Лил (Г), Комо (Д), Слован Братислава (Г)
- Рома - Реал Мадрид (Д), ПСЖ (Г), Спортинг (Д), Манчестър Юнайтед (Г), Лил (Д), Фенербахче (Г), Слован Братислава (Д), АЕК Атина (Г)
- Манчестър Юнайтед - Байерн Мюнхен (Д), Атлетико Мадрид (Г), Рома (Д), Спортинг (Г), Лайпциг (Д), Виляреал (Г), Сабах (Д), Комо (Г)
- Спортинг - Барселона (Д), Манчестър Сити (Г), Манчестър Юнайтед (Д), Рома (Г), Галатасарай (Д), Шахтьор (Г), ЛАСК (Д), Ланс (Г)
- ПСВ - Атлетико Мадрид (Д), Реал Мадрид (Г), Брюж (Д), Порто (Г), Шахтьор (Д), Лайпциг (Г), Щутгарт (Д), Викинг (Г)
- Шахтьор Донецк - Реал Мадрид (Д), Интер (Г), Спортинг (Д), ПСВ (Г), Фенербахче (Д), Лайпциг (Г), АЕК Атина (Д), Слован Братислава (Г)
- Виляреал - ПСЖ (Д), Ливърпул (Г), Манчестър Юнайтед (Д), Борусия Дортмунд (Г), Наполи (Д), Фенербахче (Г), Сабах (Д), Славия Прага (Г)
- Будьо/Глимт - Атлетико Мадрид (Д), Байерн (Г), Борусия (Д), Брюж (Г), Лил (Д), Наполи (Г), ЛАСК (Д), Ланс (Г)
- Лайпциг - Манчестър Сити (Д), Реал (Г), ПСВ (Д), Манчестър Юнайтед (Г), Шахтьор (Д), Фейенорд (Г), Ланс (Д), Комо (Г)
- Фенербахче - Ливърпул (Д), Атлетико (Г), Рома (Д), Астън Вила (Г), Виляреал (Д), Шахтьор Донецк (Г), Славия Прага (Д), ЛАСК (Г)
- Фейенорд - Интер (Д), Барселона (Г), Порто (Д), Бетис (Г), Лайпциг (Д), Галатасарай (Г), Комо (Д), Викинг (Г)
- Галатасарай - Барселона (Д), ПСЖ (Г), Астън Вила (Д), Спортинг (Г), Фейенорд (Д), Лил (Г), Щутгарт (Д), АЕК Атина (Г)
- Наполи - Арсенал (Д), Манчестър Сити (Г), Брюж (Д), Порто (Г), Будьо (Д), Виляреал (Г), Викинг (Д), Сабах (Г)
- Лил - Байерн Мюнхен (Д), Арсенал (Г), Бетис (Д), Рома (Г), Галатасарай (Д), Будьо (Г), Слован Братислава (Д), Щутгарт (Г)
- Ланс - Манчестър Сити (Д), Ливърпул (Г), Спортинг (Д), Брюж (Г), Будьо (Д), Лайпциг (Г), Комо (Д), Славия Прага (Г)
- Славия Прага - Арсенал (Д), Байерн (Г), Астън Вила (Д), Порто (Г), Виляреал (Д), Фенербахче (Г), Ланс (Д), Сабах (Г)
- Сабах - Барселона (Д), Арсенал (Г), Борусия Дортмунд (Д), Манчестър Юнайтед (Г), Наполи (Д), Виляреал (Г), Славия Прага (Д), Викинг (Г)
- Щутгарт - Атлетико Мадрид (Д), Интер (Г), Брюж (Д), ПСВ (Г), Лил (Д), Галатасарай (Г), Викинг (Д), Слован Братислава (Г)
- Комо - ПСЖ (Д), Барселона (Г), Манчестър Юнайтед (Д), Бетис (Г), Лайпциг (Д), Фейенорд (Г), АЕК Атина (Д), Ланс (Г)
- ЛАСК - Ливърпул (Д), Реал Мадрид (Г), Порто (Д), Спортинг (Г), Фенербахче (Д), Будьо (Г), Слован (Д), АЕК Атина (Г)
- Викинг - Байерн Мюнхен (Д), Атлетико (Г), ПСВ (Д), Астън Вила (Г), Фейенорд (Д), Наполи (Г), Сабах (Д), Щутгарт (Г)
- АЕК Атина - Реал Мадрид (Д), Ман Сити (Г), Рома (Д), Борусия Дортмунд (Г), Галатасарай (Д), Шахтьор Донецк (Г), ЛАСК (Д), Комо (Г)
- Слован Братислава - Интер (Д), ПСЖ (Г), Бетис (Д), Рома (Г), Шахтьор (Д), Лил (Г), Щутгарт (Д), ЛАСК (Г)
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