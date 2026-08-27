УЕФА с нов удар по ФИФА - дава Инфантино на съд, докато му търси заместник

УЕФА обмисля нов удар срещу ФИФА! Европейската централа подготвя наказателна жалба срещу президента Джани Инфантино в швейцарските съдилища за предполагаема финансова злоупотреба във връзка с провалилия се план за продажба на дялове от Световното първенство на стойност 20 милиарда долара. Инфантино е обвинен, че в измама, тъй като не е спазил надлежната процедура и не се е консултирал с ръководството на ФИФА.

УЕФА предприе нови драстични мерки срещу ФИФА и Инфантино

По тази причина УЕФА съобщи, че е подала документи в съд в Манхатън с искане за разкриване на потенциални доказателства от нюйоркския инвестиционен фонд "Thrive Capital Management", основан от Джошуа Кушнър - брат на зетя на Доналд Тръмп. "Thrive" и Кушнър трябваше да бъдат основните инвеститори, които възнамеряваха да платят на ФИФА 4,2 милиарда долара за 20% дял в дъщерно дружество, което щеше да управлява търговските събития на футболната организация, включително Световното първенство.

ОЩЕ: Победа за Инфантино? УЕФА се отказа от бойкота срещу ФИФА

В момента УЕФА обмисля да започне наказателно производство в Швейцария след преглед на наличните доказателства. В документа се предполага, че сумата от 4,2 милиарда долара може да е "измамна цена извън пазара, прокарана от Инфантино в своя полза: "Инфантино твърдеше, че планът ще разкрие търговския потенциал и възможностите, с които разполага ФИФА. В действителност това беше средство за Инфантино и този тесен кръг да придобият постоянен дял в най-ценните активи на ФИФА и по друг начин да извличат печалба от тях в ущърб на ФИФА, нейните членове и други страни в рамките на футболното семейство."

"Доверието е разрушено"

Освен това от УЕФА публикуваха остра позиция срещу ФИФА, в която ясно заявиха, че доверието в настоящото ръководство е загубено и търси кандидат, който да се противопостави на Инфантино на предстоящите президентски избори през март. Европейската централа също така обяви, че ще продължи разговорите с останалите конфедерации, националните асоциации, клубовете, лигите, футболистите и феновете за бъдещето на ФИФА.

"Доверието, необходимо за упражняването на длъжността президент на ФИФА, е разрушено и не може да бъде възстановено чрез оттегляне на едно предложение, уверения или обещания за реформа след случилото се. Световният футбол вече се нуждае от ново лидерство, способно да възстанови това доверие. ФИФА трябва отново да бъде управлявана като институция, която служи на футбола, а не да функционира като инструмент на индивидуална власт. Независимо дали става дума за Световното първенство или турнир до 15 години, състезанията на ФИФА не се продават. Управлението на нашата игра също не се продава."

ОЩЕ: Нов сериозен удар по Инфантино - и Италия се отрече от шефа на ФИФА