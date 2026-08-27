Прогноза за времето - 28 август 2026 г. (петък)

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да претърпи съществени промени. През нощта, след временно намаление на облачността, от североизток отново ще се заоблачава и до сутринта по-значителна облачност ще има над северните и източните райони. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В Източна и Северна България ще духа умерен вятър от север-североизток.

Температурите

На 28 август от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над Североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток.

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Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23° и 28°, в Югозападна България – до 34°, за София – около 29°.

В планините

По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад.

Снимка: БГНЕС

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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По морето

Над Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 47 мин. и залязва в 20 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 21 мин.

Луната в София залязва в 6 ч. и 51 мин. и изгрява в 20 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

Източник: meteo.bg