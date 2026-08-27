Най-важните новини за деня, 27 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 август.

Политика, общество и крими

ПРОКУРАТУРАТА: ИМАЛО Е ЗАГЛУШАВАНЕ, НО НЯМА ОТКРИТ ЗАГЛУШИТЕЛ В "ДРАГАЛЕВЦИ"

По разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ има доказателства, че смущение действително е било установено. До момента обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

ИМПЕРИЯТА НА ТАКИ И КЪРО: ВЪПРОСИ И КЪМ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЗА ДЪЩЕРЯ МУ ПЛЮС АНАЛИЗ НА СЛАВИ АНГЕЛОВ

Това е някакъв шум и не съм оптимист, че нещо се случва, ако се върна години назад. Това каза разследващият журналист Слави Ангелов в ефира на Нова телевизия относно намерения GPS заглушител в София. Припомняме, че вчера изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че към момента няма задържани по случая. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор.

"ВЕЧЕ НЯМА НЕДОСЕГАЕМИ": РАДЕВ С ПРИЗИВ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ И ЗАЯВКА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ (ВИДЕО)

"Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новият парламентарен сезон и искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа", каза премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той посочи, че наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, че ги чака и Бюджет 2027 г. и редица заявени в нашата програма реформи.

ДРАНЕ ЗА ТАКИ, АМИ И МАЛКАТА БЕЛИНГА: ДБ НЕДОВОЛСТВА, ЧЕ ВЛАСТТА САМО ДРАСКА ПО ОБВИВКАТА НА МАФИЯТА (ВИДЕО)

"В случая с намерения заглушител в "Драгалевци" показва само едно - дълги години мафията се е сраснала с държавата, сраснала се е със службите и МВР. Въпросът е какво ще предприемат от тук нататък. Ще има ли реформи или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията, а трябва да има истинско дране", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента за Размиг Чакърян-Ами, Христофорос Аманатидис-Таки, Малката Белинга, като думите му бяха в контекста на разследването срещу заглушителите в столичния квартал "Драгалевци".

Снимка: БГНЕС

ИСТОРИЯТА ЗА "ЗЛАТНАТА ГРИВНА": КАК СТОЯН КОЛЕВ ИЗБЯГА ОТ СИСТЕМА, ЗА КОЯТО СА ПЛАТЕНИ 1,34 МЛН. ЛВ.

Бягството на Стоян Колев от домашния му арест в Бургас извади на светло неочакван проблем с електронното наблюдение в България. На 25 август вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че гривната, поставена на Колев, не е имала необходимото устройство за проследяване. "Много интересно за мен е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос", каза Демерджиев в Бургас. Той уточни, че по случая работи Областната дирекция на МВР и че обстоятелствата ще бъдат изяснени.

БЕДСТВИЯТА ПОКАЗАХА ДЕФИЦИТА "ОГРАНИЧЕНИ ПАРИ": НСОРБ ОБЯСНИ КАК ОБЩИНИТЕ СЕ СПРАВЯТ С ВОДНИТЕ СТИХИИ

Пълно възстановяване на щетите от наводненията държавата не може да осигури, а такова може да бъде направено от застрахователя. Това заяви пред БНТ Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в България. Още: Кметът на Царево: Спешно трябва да се създаде Министерство за бедствията и авариите

ПО-ЕВТИНИ БЪЛГАРСКИ ХРАНИ: ФОРМУЛАТА СПОРЕД МИНИСТЪР ПЛАМЕН АБРОВСКИ

"Българските граждани трябва да разберат едно - нашата система за доставки е счупена много отдавна. Ще ви кажа само едно - утре ще се оправи. С опозицията съм съгласен за едно нещо - повишаването на цените не е заради еврото, те се увеличиха в левове". Това заяви земеделският министър Пламен Абровски за цените на плодовете и зеленчуците в България, както и цените на храните в по-общ план.

МРЕЖА ОКОЛО ПЪДПЪДЪКА? КОИ СА СМЕНЕНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ НАЧАЛНИЦИ В БУРГАС

Няколко от полицейските ръководители в Бургас, които бяха освободени от постовете си, са сочени от разследващия сайт Bird като близки до бизнесмена Николай Филипов, известен с прякорите "Пъдпъдъка" и "Митничаря". Сред тях е Иван Малинов, който вече не е началник на отдел "Криминална полиция" в ОДМВР-Бургас.

РАДАН КЪНЕВ: БЛИЗО СМЕ ДО ВЪВЕЖДАНЕТО НА “НАРОДЕН ВРАГ” ПРИ РАДЕВ (ВИДЕО)

Сякаш нищо не случи - огромно парламентарно мнозинство, политически комфорт, но няма събитие, има страшно много приказки.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев, коментирайки стоте дни на управление на кабинета “Радев”.

ИМА ОБВИНЯЕМИ ПО ДЕЛОТО ЗА ПАРИТЕ ЗА АМ "ХЕМУС"

Има лица, привлечени като обвиняеми по разследването за разходването и последващото движение на средствата, отпуснати за изграждането на автомагистрала "Хемус". Става въпрос за пари, преведени авансово на търговски дружества по договори за строително-монтажни работи, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Войната в Украйна

Снимка: Facebook.com/Михайло Драпатий

ПЛАНОВЕТЕ НА ПУТИН ДА СПЕЧЕЛИ В УКРАЙНА, ЕС МИСЛИ ДА ПОМОГНЕ НА КИЕВ С ОЩЕ 100 МЛРД. ЕВРО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин обмисля да проведе по-силни и мащабни удари с балистични ракети в Украйна, специално по Киев, включително по важни обекти в центъра на града, както и по инфраструктура на други градове в Украйна. Това съобщава в свой материал Blooomberg, като статията се базира на информация от източници на американската информационна агенция. И още – източниците на Bloomberg се опасяват, че Путин може да посегне към тактическо ядрено оръжие, за да постигне победа в Украйна по военен път – с конвенционални средства досега това е непостижимо за него. Но и Китай, и Индия изрично са предупредили руския диктатор, че такова нещо е немислимо – а и няма конкретни сигнали и признаци, че Владимир Путин тръгва по този път.

ХРИСТО ГРОЗЕВ ЗА ТАЙНИЯ ДОКЛАД НА СБЕРБАНК: ТАМ ИМА СЦЕНАРИЙ С ПРЕВРАТ СРЕЩУ ПУТИН (ВИДЕО)

Руският елит става все по-смел в позицията си против продължаване на войната в Украйна – нещо, за което говорим от месеци. Това заяви българският журналист Христо Грозев, визирайки изтеклия в медиите доклад на Сбербанк за войната. Начело на Сбербанк е един от най-близките хора до руския диктатор Владимир Путин – Герман Греф. А Грозев специално обърна внимание, че в доклада има сценарий и за преврат (за изход от войната по път, който не е мирен), макар и той да е оценяван под 2% – ОЩЕ: Най-голямата руска банка даде нищожен шанс на Путин за победа над Украйна

Култура

ФОЛКЛОРЪТ, КОЙТО СЪХРАНЯВА НАС: ОРАТНИЦА ПРЕДСТАВЯТ НОВИЯ СИ АЛБУМ "STOPAN" (ВИДЕО)

След близо осемгодишна пауза, българската етно формация Оратница се завръща с нов албум, обновен състав и предстоящ концерт на сцената на Vidas Art Arena на 12 септември.