Съюзниците сковани от страх, че при поражение на изборите Тръмп ще си отмъсти на НАТО: Politico

Страните от НАТО се готвят за най-лошия сценарий след междинните избори в САЩ във вторник. Опасенията са, че американският президент Доналд Тръмп ще атакува НАТО, ако загуби изборите утре. При вероятността Конгресът да ограничи Тръмп по отношение на вътрешната политика, той, като главнокомандващ на въоръжените сили на САЩ, вероятно ще насочи усилията си във външната политика, където има по-голяма свобода на действие. Това може да означава изтегляне на още няколко хиляди войници от Европа. Такива са тревогите на европейските съзници на САЩ според петима дипломати от НАТО, говорили пред Politico.

Очаква се демократите да спечелят Камарата на представителите и евентуално да обърнат Сената, докато рейтингът на одобрение на Тръмп е паднал до рекордно ниско ниво. Това може да накара Тръмп да нанесе допълнителен удар върху НАТО след прекъсването на Starlink за Украйна и новото сближаване между Тръмп и Владимир Путин в последните седмици. А моментът е особено тревожен предвид факта, че Русия засили хибридните си атаки в Европа.

В центъра на тези опасения е предстоящият преглед на броя на американските войски в Европа, насрочен за декември. Ако Тръмп не успее да приеме законодателни реформи на вътрешно ниво, той вероятно ще се опита да разшири значително мащаба на това намаление, за да мобилизира симпатизантите си от MAGA, са заявили трима от дипломатите.

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Също така Тръмп може да предприеме стъпки за намаляване на вноските на САЩ в общия бюджет на НАТО, да ограничи доставките на оръжия за Украйна по механизма PURL и допълнително да задълбочи връзките си с Русия.

Тръмп беше много по-осъзнат мошеник, когато влезе в политиката преди десет години, отколкото е сега