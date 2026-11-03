От 2020 година насам: Китай добави 71 военни кораба и подводници към арсенала си

Китай осъществява едно от най-големите военноморски разширения в съвременната история извън военно време, използвайки корабостроителната си индустрия, за да формира флот, който все повече предизвиква американската мощ в морето. Според официални данни на САЩ, прегледани от The Wall Street Journal, военноморските му сили вече разполагат с над 400 военни кораба и подводници. Това го поставя с около 35% пред ВМС на САЩ по брой кораби, въпреки че американският флот остава по-голям по тонаж.

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Разширяването включва все по-способни кораби, опериращи по-далеч от бреговата линия на Китай. Данните на САЩ, цитирани от The Wall Street Journal, показват, че Пекин е добавил 71 големи военни кораба и подводници от 2020 г. насам. „Те изграждат военноморски флот от световна класа“, каза Томас Шугарт, бивш подводничар от ВМС на САЩ и допълнителен старши сътрудник в Центъра за нова американска сигурност.

Корабостроителниците стимулират разширяването

Индустриалното предимство на Китай се простира далеч отвъд военното строителство. Неговите корабостроителници произвеждат повече от половината търговски кораби, построени в световен мащаб всяка година, което дава на военноморските програми достъп до обширна търговска производствена база.

Две съседни корабостроителници на остров Чансин, близо до Шанхай, илюстрират това припокриване. Те строят газовози и контейнеровози за международни клиенти, както и модерни кораби за китайския флот. Сателитни изображения от май, анализирани за доклада, показват два десантни кораба, два крайцера, три разрушителя и две фрегати, които едновременно са в процес на изграждане или поддръжка там, заедно с по-малки военноморски кораби.

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Разрастващите се съоръжения на острова произведоха и 40 000-тонния амфибиен кораб „Съчуан“, проектиран за управление на дронове. Смята се, че новооткрита наскоро подводница в корабостроителницата Дзяннан е с ядрено задвижване, въпреки че тази оценка остава непотвърдена. Американските военноморски лидери казват, че разширяването на китайските корабостроителници е увеличило значително капацитета за производство на подводници, тъй като Пекин набляга повече на лодките с ядрена енергия.

Флотът на самолетоносачите расте

Китай управлява три самолетоносача и строи четвърти, който според западните специалисти ще бъде задвижван от ядрен двигател. Доклад на Пентагона, цитиран от The Wall Street Journal, прогнозира, че Пекин може да разполага с девет самолетоносача до 2035 г. Очаква се американският флот да остане на 11 през този период.

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Най-новият китайски самолетоносач, Фудзиен, използва електромагнитно оборудване за изстрелване на самолети. САЩ преди това бяха единствената страна, използваща самолетоносачи, оборудвани с тази технология. Американските сили запазват водещата роля в операциите със самолетоносачи. Но китайските разполагания на сили станаха по-амбициозни: през юни 2025 г. две китайски групи самолетоносачи проведоха учения с противоположни сили отвъд Япония, първото им едновременно разполагане в по-широкия западен Тихи океан.

Натрупването отразява стремежа на Си Дзинпин да комбинира търговското корабоплаване, достъпа до задгранични пристанища и военноморската мощ. Бившият началник на военноморското разузнаване на САЩ Майкъл Студеман заяви, че Си Дзинпин вижда глобалната морска мощ като съществена за националното влияние.

Натиск върху американските сили

Непосредственият военен фокус на Пекин остават водите около Тайван и Източнокитайско и Южнокитайско море. Нейните сили се обучават за операции, които биха могли да включват блокиране на Тайван или предотвратяване на американска намеса в евентуален конфликт.

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Корабите на бреговата охрана, рибарските лодки, действащи като морска милиция, и изследователските кораби засилват присъствието на военноморските сили в оспорваните зони, увеличавайки тежестта на мониторинга върху САЩ и техните партньори. САЩ са изправени пред индустриални ограничения в отговор на кризата. Военноморските им сили разполагат с приблизително 290 кораба, докато вътрешното строителство на океански търговски плавателни съдове остава ограничено.

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Доклад на Министерството на военноморските сили съобщава, че разходите за корабостроене са се удвоили за две десетилетия, без флотът да се увеличи над размера му от 2003 г. Говорител на Държавния департамент заяви, че Китай използва морските си възможности, за да подкрепи териториални претенции и да окаже натиск върху съседните страни. Белият дом заяви, че администрацията на Тръмп възстановява капацитета за корабостроене чрез обучение на работната сила и регулаторни промени.