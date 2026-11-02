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Вижте как изглежда ПВО при резиденцията на Тръмп във Флорида (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 12:13 часа 764 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вижте как изглежда ПВО при резиденцията на Тръмп във Флорида (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха кадри на това как изглеждат системите за противовъздушна отбрана около имението на Тръмп „Мар-а-Лаго" във Флорида. Близо до резиденцията на Тръмп бяха забелязани две единици за противовъздушна отбрана, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, която обръща внимание, че руският диктатор Владимир Путин разполага с 50 около своята. Край имението на Тръмп става въпрос за мобилни зенитно-ракетни системи AN/TWQ-1, базирани на брониран автомобил Humvee.

 

AN/TWQ-1 Avenger е американска ПВО с малък обсег на действие, предназначена основно за защита срещу заплахи от въздуха с ниска височина на полета – бойни хеликоптери, самолети и разбира се масово използваните дронове. Системата е монтирана върху високопроходим брониран автомобил Humvee, има купол с общо 8 ракети земя-въздух FIM-92 Stinger, както и с тежка картечница калибър .50 (12.7 мм). ОЩЕ: Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

Самолетната катастрофа край имението на Тръмп

Кадрите в социалните мрежи от ПВО на Тръмп се разпространяват след самолетната катастрофа край имението му във Флорида, макар и причините за инцидента в момента все още да са обект на разследване. 

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Инцидентът, при който загинаха най-малко девет души, стана на 6 км южно от летището в Уест Палм Бийч – което по-рано тази година бе преименувано в чест на Доналд Тръмп – и недалеч от имението му „Мар-а-Лаго“. ОЩЕ: Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)

 

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Самолетна катастрофа Доналд Тръмп Флорида ПВО Мар-а-Лаго
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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