Вижте как изглежда ПВО при резиденцията на Тръмп във Флорида (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха кадри на това как изглеждат системите за противовъздушна отбрана около имението на Тръмп „Мар-а-Лаго" във Флорида. Близо до резиденцията на Тръмп бяха забелязани две единици за противовъздушна отбрана, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, която обръща внимание, че руският диктатор Владимир Путин разполага с 50 около своята. Край имението на Тръмп става въпрос за мобилни зенитно-ракетни системи AN/TWQ-1, базирани на брониран автомобил Humvee.

WATCH: This is what the air defense systems around Trump's Mar-a-Lago estate look like Two air defense units were spotted near Trump's residence. Putin has 50 around his. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

AN/TWQ-1 Avenger е американска ПВО с малък обсег на действие, предназначена основно за защита срещу заплахи от въздуха с ниска височина на полета – бойни хеликоптери, самолети и разбира се масово използваните дронове. Системата е монтирана върху високопроходим брониран автомобил Humvee, има купол с общо 8 ракети земя-въздух FIM-92 Stinger, както и с тежка картечница калибър .50 (12.7 мм). ОЩЕ: Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

Самолетната катастрофа край имението на Тръмп

Кадрите в социалните мрежи от ПВО на Тръмп се разпространяват след самолетната катастрофа край имението му във Флорида, макар и причините за инцидента в момента все още да са обект на разследване.

Инцидентът, при който загинаха най-малко девет души, стана на 6 км южно от летището в Уест Палм Бийч – което по-рано тази година бе преименувано в чест на Доналд Тръмп – и недалеч от имението му „Мар-а-Лаго“. ОЩЕ: Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)

This is the massive crater left by the plane crash in Florida A Learjet business jet crashed into a residential neighborhood in Palm Beach County, Florida. All nine people on board were killed. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026