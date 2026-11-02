Бил Клинтън закова Тръмп за Иран и за митата (ВИДЕО)

"Не започваш да убиваш хора, освен ако не си наясно как ще спреш". Това заяви експрезидентът на САЩ Бил Клинтън, който беше в Белия дом два мандата като подкрепен от демократите през 90-те години на XX век. Думите му бяха по адрес на сегашния американски президент Доналд Тръмп и как той нападна Иран на 28 февруари, 2026 година, като и досега войната там не е спряна и не се стига до споразумение.
Клинтън специално подчерта, че докато е бил президент, САЩ са "саботирали" иранската ядрена програма и че бил се радвал Иран никога да няма ядрени оръжия и да се превърне в истинска демокрация. "Но никога не съм си мислил, че трябва да воюваме и да видим как много хора умират, само защото нямаме намерение да окупираме страната", каза експрезидентът на САЩ:
Bill Clinton on Iran: Nobody would like it more than me if the Iranians never became a nuclear power and eventually gave over to a genuine democracy. We did quite a lot to sabotage their efforts to build nuclear weapons when I was president. But I never thought we should go to war and see a lot of people die because we weren't about to occupy the country. And you don't start killing people unless you know how you're going to stop.— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
А междувременно Тръмп продължи да надува главите на най-върлите си привърженици как САЩ доминират над Иран и можели да приключат всичко когато си искат. "Единствената причина, поради която не сме приключили с Иран, е, че искам да бъда мил. Искам да се опитам да спася всички тези животи, ако мога. Но в един момент ще трябва да ги ударим", предупреди Тръмп - Още: Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран
Trump on Iran: We have dominated them. We can close them down anytime we want. We're trying to be nice. https://t.co/jiYpNdjz4e— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
Trump on Iran: The only reason we are not finished with Iran is because I want to be nice. I want to try and save all those lives if I can. But at some point, we're going to have to give them the hammer. https://t.co/6pz6nQeWgc— Clash Report (@clashreport) November 1, 2026
Колко му е акълът?
Бил Клинтън разказа и как в миналото, когато са поддържали отношения, Тръмп е говорил с него да бъдат налагани тежки мита на всичкия внос на стоки от чужбина. Тогава Клинтън му е отговорил, че ако това бъде направено, производителите просто ще вдигнат цените, а бързо заместване с американско производство, което да е по-евтино, няма да има – и съответно потребителите т.е. американците ще плащат повече. "И той, точно както и сега, не чу това, което не иска да чуе", заключи Клинтън:
Bill Clinton on Trump: I've known President Trump a long time. We used to have quite a friendly relationship 24 years ago. We'd play golf. He kept saying, "We're the biggest, strongest, richest country in the world. Why don't we just put a bunch of tariffs on everybody else and stop paying taxes altogether?" I said, "Well, because, Don" — he was Donald then, not Mr. President — "because these people don't just eat the tariffs. They just charge the people who buy the stuff, whatever it is. So we pay the tariffs." And he, just like now, didn't hear what he didn't want to hear.— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
Освен това, Бил Клинтън беше категоричен за друго – Тръмп се възхищава на Путин, както и на авторитарния китайски лидер Си Дзинпин. "Няма да чуете Путин да говори с кого иска да работи", констатира експрезидентът на САЩ, с уточнение, че Тръмп дори възхвалява севернокорейския диктатор Ким Чен Ун - ОЩЕ: Със сигурност ще атакуваме бази на САЩ: Иранският външен министър в ново интервю (ВИДЕО)
Bill Clinton: Trump really admires Putin. He even admires our adversary in many areas, the leader of China. He's even bragged on the president of North Korea. https://t.co/1LSJzZkhcT— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026