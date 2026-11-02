Ударени кораби край България:

Бил Клинтън закова Тръмп за Иран и за митата (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 10:39 часа 1118 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бил Клинтън закова Тръмп за Иран и за митата (ВИДЕО)

"Не започваш да убиваш хора, освен ако не си наясно как ще спреш". Това заяви експрезидентът на САЩ Бил Клинтън, който беше в Белия дом два мандата като подкрепен от демократите през 90-те години на XX век. Думите му бяха по адрес на сегашния американски президент Доналд Тръмп и как той нападна Иран на 28 февруари, 2026 година, като и досега войната там не е спряна и не се стига до споразумение.

Клинтън специално подчерта, че докато е бил президент, САЩ са "саботирали" иранската ядрена програма и че бил се радвал Иран никога да няма ядрени оръжия и да се превърне в истинска демокрация. "Но никога не съм си мислил, че трябва да воюваме и да видим как много хора умират, само защото нямаме намерение да окупираме страната", каза експрезидентът на САЩ:

А междувременно Тръмп продължи да надува главите на най-върлите си привърженици как САЩ доминират над Иран и можели да приключат всичко когато си искат. "Единствената причина, поради която не сме приключили с Иран, е, че искам да бъда мил. Искам да се опитам да спася всички тези животи, ако мога. Но в един момент ще трябва да ги ударим", предупреди Тръмп - Още: Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Колко му е акълът?

Бил Клинтън разказа и как в миналото, когато са поддържали отношения, Тръмп е говорил с него да бъдат налагани тежки мита на всичкия внос на стоки от чужбина. Тогава Клинтън му е отговорил, че ако това бъде направено, производителите просто ще вдигнат цените, а бързо заместване с американско производство, което да е по-евтино, няма да има – и съответно потребителите т.е. американците ще плащат повече. "И той, точно както и сега, не чу това, което не иска да чуе", заключи Клинтън:

Освен това, Бил Клинтън беше категоричен за друго – Тръмп се възхищава на Путин, както и на авторитарния китайски лидер Си Дзинпин. "Няма да чуете Путин да говори с кого иска да работи", констатира експрезидентът на САЩ, с уточнение, че Тръмп дори възхвалява севернокорейския диктатор Ким Чен Ун - ОЩЕ: Със сигурност ще атакуваме бази на САЩ: Иранският външен министър в ново интервю (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Бил Клинтън война Иран мита Тръмп
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес