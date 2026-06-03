СОС обсъжда нова версия на Sofia Plus с функции за градския транспорт

Столицата е на прага на ключова промяна в дигиталната си инфраструктура. В Столичния общински съвет (СОС) е внесен доклад за пълно и радикално надграждане на платформата Sofia Plus. Проектът предвижда създаването на първото официално, цялостно мобилно приложение за градския транспорт и паркиране, което да сложи край на досегашното разпокъсване на дигиталните услуги за гражданите. Това съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев в профила си във Facebook.

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Край на зависимостта от частни лицензи

Въпреки че сме 2026 г., София все още няма единно общинско приложение за градска мобилност, тъй като текущият софтуер обслужва единствено зоните за паркиране. Сегашната версия на приложението е лицензирано копие на частен продукт, което напълно блокира възможностите на общината за модификации и подобрения.

Новото предложение предвижда пълна софтуерна независимост. Бъдещото приложение ще бъде изцяло собственост на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и ще се разработи с отворен код. Това ще се осъществи в пълно съответствие с чл. 58а от Закона за електронното управление, гарантирайки, че всички авторски права и изходният код ще останат в общинското дружество.

Всички услуги на един клик разстояние

Основната цел на реформата е гражданите да спрат да инсталират множество отделни платформи и апове. Новият софтуер ще обедини:

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Виртуални табла, пълни разписания и маршрути на линиите.

Следене на автобусите, тролеите и трамваите в реално време.

Надградени функционалности за паркиране (плащане на синя и зелена зона, локализиране по текущо местоположение, информация за буферни паркинги и история на плащанията).

Пълна двуезична версия на български и английски език.

Пародоксът в момента е, че ЦГМ разполага с напълно готова база от данни (GTFS Static и GTFS Dynamic), които са публично отворени. Те обаче се ползват единствено от външни частни платформи и сайтове като livetransport и „Софбус 24“, докато самата столица няма собствен еквивалент. В същото време градове като Бургас, Стара Загора, Казанлък, Благоевград и Варна отдавна успешно управляват транспорта си през мобилни приложения.

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Проектът предвижда СОС да възложи на ЦГМ организирането на обществена поръчка или процедура по пряко договаряне по ЗОП със средства от бюджета на дружеството. Предвижда се изграждането на native или cross-platform приложение за Android и iOS.

Целият инженерен процес – от детайлния анализ, през дизайна, интеграцията на данните и тестването – ще отнеме между 4 и 6 месеца, като е заложена и задължителна гаранционна поддръжка от минимум една година.

Топката вече е в полето на общинските съветници. Предстои да видим дали в Столичния общински съвет ще се намери политическа воля за подкрепа на тази дигитална модернизация, или София ще остане единствената голяма община без собствено приложение за градски транспорт.