Левски отвори летния пазар: уреди първо ново попълнение

След като взе шампионската титла, за Левски беше ясно едно – трябва да направи много силна лятна селекция, ако иска не просто да задържи нивото, а да го надгради. С пристигането на новия собственик Атанас Бостанджиев, това изглеждаше гарантирано. “Сините“ започнаха работа още преди да е отворил трансферния прозорец и според колегите от “Тема спорт“, вече са уредили първото си ново попълнение – бразилското крило Рейналдо.

Рейналдо ще подпише договор за 3 години с Левски

Рейналдо е собственост на португалския Санта Клара, като последния си сезон изигра под наем във втородивизионния Шавеш. Според информацията Левски се е разбрал с клуба за условията по сделката още през миналата седмица. Трансферната сума, която “сините“ ще платят е 1.5 милиона евро, а самият Рейналдо ще подпише договор, който ще го задържи за три години на “Герена“. Крилото изигра 30 мача за първенство през този сезон, беше титуляр в 29 от тях, вкара 6 гола и даде 2 асистенции.

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Рейналдо няма да е последната покупка на Левски

Според източниците Рейналдо няма да е последният играч, за когото Левски ще плати трансферна сума, като Бостанджиев е отпуснал общо 5 милиона евро. Това показва, че на “Герена“ са решени на всяка цена да подобрят състава си и да се борят за отличия не само на родната сцена, а и в Европа. “Сините“ искаха да привлекат и бивш съотборник на Рейналдо, но той е отказал офертата им заради интерес от Турция. Въпреки това Левски няма да се откаже от него. Неговият профил е интересен с това, че през сезона е играл както като ляв бек, така и като дясно крило.

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