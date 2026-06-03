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В Аржентина си отдъхнаха – Меси тренира самостоятелно, но ще е готов за мача с Алжир (ВИДЕО)

03 юни 2026, 10:38 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Аржентина си отдъхнаха – Меси тренира самостоятелно, но ще е готов за мача с Алжир (ВИДЕО)

Суперзвездата на МЛС Лионел Меси тренира самостоятелно, докато защитаващият титлата си тим на Аржентина проведе първата си тренировка в САЩ преди началото на Мондиал 2026, съобщава агенция Ройтерс. Капитанът на Интер Маями се бори с мускулна травма на лявото бедро от 24 май, но се очаква да бъде готов за първия мач на тима срещу Алжир на 16 юни в Канзас Сити.

Суперзвездата на „гаучосите“ се бори с мускулна травма

38-годишният Меси се присъедини към Аржентина в тренировъчната база в Канзас Сити и правеше „специфични упражнения“ в понеделник заедно с няколко съотборници, които също имат леки здравословни проблеми.

„Играчите, които страдат от мускулни травми и други контузии, продължават да работят с физиотерапевтите върху специфични упражнения на терена и постигат добър напредък“, съобщиха от Аржентинската футболна асоциация, цитирани от агенция Ройтерс.

Световният шампион, който заема трето място в световната ранглиста на ФИФА, ще изиграе последния си контрола срещу Исландия на 9 юни в Обърн, Алабама.

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Меси, двукратен МВП на Мейджър Лийг Сокър и осемкратен носител на „Златната топка“, участва в рекордното си шесто Световно първенство. Той е лидер на Аржентина по брой мачове (198) и отбелязани голове (116) за всички времена, откакто дебютира в националния отбор през 2005 година.

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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