Хиляди туристи вече са в Котор: Хотелите са препълнени с американци

5,83 хиляди туристи са отседнали в Котор, съобщиха от Туристическата организация на този град, съобщи черногорското издание Viesti. Според данните на Туристическия информационен център, 23,26 хиляди туристи са посетили Котор миналата седмица, като най-многобройни са били групите от Турция и САЩ. Според данните става ясно, че американците предпочитат хотелите, докато гостите от Европа, Русия и Балканите са ориентирани към частните квартири.

Американците предпочитат хотелите

В хотелското настаняване отсядат 1,67 хиляди гости, сред които най-многобройни са граждани на Великобритания, Турция, Германия и Съединените американски щати (САЩ). ОЩЕ: Туризмът в очакване на 3000 души на ден за "Евровизия": Постройте зала в Слънчев бряг!

Най-много са туристите в частните квартири

Най-голям брой туристи са регистрирани в частни квартири, малко над четири хиляди от тях, сред които най-многобройни са граждани на Русия, Турция, Сърбия, Великобритания и Германия, съобщава Радио Котор.

В хостелите са регистрирани 115 гости, а в къмпингите - 48

Дестинацията Котор

Котор е един от най-красивите крайбрежни градове в Черна гора, разположен в сърцето на живописния Которски залив (Бока Которска), който е най-южният фиорд в Европа. Градът съчетава драматични планински пейзажи, мастиленосиньо море и невероятно богато културно-историческо наследство, което е под закрилата на ЮНЕСКО. ОЩЕ: Черна гора рискува изключване на Котор от списъка на ЮНЕСКО