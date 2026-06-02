02 юни 2026, 7:27 часа
Снимка: Gettyimages
Поредна масова стрелба в САЩ взе жертви

Мъж застреля шестима души на различни места в град Мъскатин, в американския щат Айова, а накрая се самоуби, съобщи BBC, като се позова на местната полиция. Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от "домашна свада". По тази версия поне засега работи полицейското управление на Мъскатин - град на брега на река Мисисипи.

Смята се, че жертвите са членове на семейството на заподозрения, идентифициран като 52-годишния Райън Уилис Макфарланд от Мускатин, съобщиха от управлението.

Полицията е получила сигнал за стрелба малко след обяд в понеделник. Когато служителите са отишли ​​на място, са открили четирима души с огнестрелни рани. 

Макфарланд е напуснал жилището преди пристигането на служителите, но служителите са го намерили малко след това на пътека край реката близо до пешеходен мост. Той е имал самонанесена огнестрелна рана, съобщи полицията.

САЩ масова стрелба
Виолета Иванова Редактор
