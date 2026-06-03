Къде е Олег Невзоров? Рашков с нова информация

След като депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков изнесе непотвърдена информация, че свързания с незаконния град в "Баба Алино" Олег Невзоров е напуснал страната през северен гранично-пропускателен пункт, народният представител днес допълни информацията за местонахождението на украинския гражданин. "Сега информацията ми е допълнена, че се намира в Турция", каза Рашков.

Според Рашков Невзоров най-вероятно не иска да се връща в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация.

"Щом е тук, ние не го предаваме, ползваме го доста охотно за участие в наказателни процеси срещу Благомир Коцев. Първо му забраняваме да вдлиза в страната, после отменяме тази заповед", добави Рашков по повод решенията на ДАНС.

По думите му трябва да бъде изслушан и бившият шеф на ДАНС Деньо Денев в парламента, но и да бъде разпитан от прокуратурата.

Според него прокуратурата е съдействала чрез бездействие в "Баба Алино". ОЩЕ: Напуснал ли е Невзоров страната през Румъния? Рашков с питания към Радев и ДАНС (ВИДЕО)

Ролята на украинския посланик

Рашков е на мнение ,че Невзоров е в тясна връзка с посланика на Украйна у нас н. пр. Олеся Илашчук.

На въпрос сдали трябва МВнР да извика Олеся Илашчук на разговор във връзка с Невзоров, той отговори: "Ако питате за моето лично мнение - не е излишен такъв разговор, доколкото тя има нещо общо с Невзоров, тъй като ние само предполагаме това".

Според него обаче украинският посланик тълкува поведението към Невзоров като едва ли не разпалване на омраза към украинците.

"Ние по време на нашето управление сме първите, които осигурихме възможност украински граждани, които бягат от войната в Украйна да дойдат тук и ние сме ги настанявали. Държавата отдели огромни средства за грижата на тези хора. И дума не може да става за някакво негативно отношение на обществото към украинските граждани", добави Рашков. ОЩЕ: Среднощна акция по случая "Баба Алино". Задържани са трима души, иззети са документи и техника (СНИМКИ)