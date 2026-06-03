След критики: Тръмп се отказва от фонда за предполагаеми жертви на съдебни грешки

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се е отказала от плановете за създаване на спорен компенсационен фонд за предполагаеми жертви на правосъдната система. Отказът е дошъл след силни критики срещу тази идея, отбелязват световните агенции. Новината съобщи изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланч пред американски законодатели.

ОЩЕ: Нов фонд на Тръмп за над 1,7 млрд. долара разпали критики в САЩ

Тръмп беше подложен на остри критики заради този фонд, включително от членове на собствената си Републиканска партия. Сега администрацията изглежда се е отказала под натиска на общественото и политическото недоволство.

През май министерството на правосъдието на САЩ обяви, че ще бъдат заделени 1,776 млрд. долара за нов "Фонд против политическо използване на правосъдието", предназначен да компенсира предполагаеми жертви на политически или идеологически мотивирани действия от страна на американското правителство.

Критиците се опасяваха, че публични средства могат да бъдат използвани за възнаграждаване на поддръжници на Тръмп, участвали в щурма на Капитолия през 2021 г., целящ да се оспори изборната победа на Джо Байдън на президентските избори през 2020 г. Много от обвиняемите по времето на Байдън по-късно бяха помилвани от Тръмп след връщането му на власт през 2025 г.

ОЩЕ: Мирът в Иран: Техеран охлади Тръмп чрез свое информационно оръжие

Фондът беше резултат от споразумение между Тръмп и министерството на правосъдието. През януари президентът, действайки като частно лице, заведе дело срещу държавата за милиарди долари обезщетение. В иска си той твърдеше, че служител на американската данъчна служба неправомерно е получила данъчни данни, свързани с неговата организация по време на първия му президентски мандат и ги е разпространил в медиите. Министерството на правосъдието беше заявило, че прокуратурата е постигнала споразумение с Тръмп за създаване на фонда, като в замяна искът на президента е бил оттеглен.