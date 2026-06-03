Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Марко Рубио критикува плановете на Нетаняху за Газа

03 юни 2026, 6:02 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марко Рубио критикува плановете на Нетаняху за Газа

По време на изслушване в Капитол Хил американският държавен секретар Марко Рубио беше подложен на натиск от страна на конгресменката Роуз ДеЛауро, най-високопоставената демократка в Комисията по бюджета на Камарата на представителите, относно позицията на САЩ по отношение на целта на израелския премиер Бенямин Нетаняху да завземе 70% от Газа, за да победи терористичната групировка "Хамас", писа АФП. Още: Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса

Кой ще надвие "Хамас"?

Снимка: Getty images

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Рубио заяви, че изявлението на Нетаняху не е част от 20-точковия план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта между Израел и "Хамас".

Планът предвижда прекратяване на управлението на "Хамас" и възстановяване на територията.

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"Имаме план - той не предвижда това", казва Рубио.

"И в крайна сметка ние разбираме, че това, което искаме, и мисля, че това, което израелците в крайна сметка биха искали, е Газа, управлявана от структура, която не е "Хамас"", обобщи държавният секретар.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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