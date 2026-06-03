"Ще купуваме ракети за 1 милиард долара, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите" - нищо от това не е вярно

"През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард долара, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард долара, но преди да си тръгне източиха хазната, така че ракети няма да купуваме. За съкращаване на майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило."

Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в сряда. По думите му нито едно евро и нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а "политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери", каза Радев. Той даде заявка, че след заседанието вицепремиерът Гълъб Донев ще изнесе информация за нерадостната реалност във финансите.

Какво още се очаква от заседанието на кабинета в сряда и защо Румен Спецов си отива от поста особен търговски управител на "Лукойл", четете още тук - Радев: Изнасяме данни за безобразни харчове и безсрамни заплати в държавни дружества и то на загуба.