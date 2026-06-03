Рокада: Радев уволнява Румен Спецов като особен управител на "Лукойл"

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев е внесъл предложение за смяна на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата от групата „Лукойл“ в България. Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното правителствено заседание в сряда. Решението предстои да се гласува от Министерския съвет.

Радев не посочи причина за смяната, но от началото на мандата на редовното правителство вицепремиерът Пулев на няколко пъти е заявявал публично, че не е доволен от работата на Спецов като държавен представител на руската компания.

Припомняме, че Спецов беше назначен за особен управител по време на кабинета "Желязков" с подкрепата на управляващите тогава ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. Изборът на Спецов е бил заради подкрепата, която е получил от САЩ, твърдеше бившата власт, а това е важно, защото дружествата на "Лукойл" са под санкции и имат нужда от дерогация, за да работят. Последното удължаване беше обявено на 14 април - за още шест месеца.

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Решението за рокадата на Спецов беше предшествано и от заседанието на временната Комисия по бюджет и финанси преди ден, която оряза правомощията на особения управител на "Лукойл". Още при гласуването им миналата година същите бяха определяни като "безконтролни" от политици и експерти. Тази безконтролност сега се използва от руската компания, за да съди България за 3 млрд. долара. Сред основните промени, приети във вторник на комисия, е възстановяването на съдебния контрол върху действията на особения управител, което според вносителите ще осигури по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на решения.

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