САЩ изпраща още ядрено оръжие оръжие по-близо до Русия

Съединените щати обсъждат възможността да разширят присъствието на своя ядрен арсенал в Европа чрез включването на нови държави от НАТО в програмата за ядрено възпиране. Това съобщава британският вестник Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

Според публикацията американски представители са дали сигнали, че са отворени към вариант за разполагане на допълнителни бази извън шестте държави, които в момента участват в системата за ядрено споделяне на Алианса.

Става дума за разполагане на така наречените самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft - DCA), които могат да изпълняват както конвенционални мисии, така и задачи по нанасяне на ядрени удари. Източниците подчертават, че към този момент няма непосредствена перспектива за сключване на споразумение за разширяване на програмата, но разговорите продължават.

В кои държави?

Сред страните, проявяващи интерес към евентуално домакинство на подобни бази, са Полша и някои от балтийските държави. Според информацията темата се обсъжда в рамките на вътрешните механизми на НАТО.

Засега информацията не е официално потвърдена. Белият дом, Пентагонът и НАТО не са отговорили на запитвания за коментар.

Ръководителят на политиката на Пентагона Елбридж Колби и преди е заявявал публично, че САЩ ще продължат да използват своя ядрен чадър за защита на съюзниците от НАТО, дори ако европейските държави поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана.

Темата се появява на фона на продължаващия натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация към европейските партньори да увеличат военните си разходи. Вашингтон многократно е критикувал съюзниците си за недостатъчни инвестиции в отбраната и за прекомерна зависимост от американските военни способности.

Ако подобно разширяване на ядреното присъствие бъде одобрено в бъдеще, това би представлявало едно от най-сериозните изменения в архитектурата на възпирането на НАТО в Европа през последните години, отбелязват световните агенции.