Радев: Изнасяме данни за безобразни харчове и безсрамни заплати в държавни дружества и то на загуба

"През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард долара, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард долара, но преди да си тръгне източиха хазната, така че ракети няма да купуваме. За съкращаване на майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило."

Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в сряда. По думите му нито едно евро и нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а "политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери", каза Радев. Той даде заявка, че след заседанието вицепремиерът Гълъб Донев ще изнесе информация за нерадостната реалност във финансите.

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"Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба", подчерта още Радев.

Рокади

"Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи Съветът по сигурността към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на "Лукойл". Предстои днес да вземем решение на Министерски съвет", обяви още Радев относно Румен Спецов.

По думите на министър-председателя правителството възобновява работата по Плана за справедлив преход. "Той е зарязан от години. Днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони", каза още Радев.

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