Плаващите пясъци за 4-годишен мандат: Депутат на Радев каза за данъците и майчинските

С предложенията, които текат за бюджетната процедура за 2026 година, големите реформи ще бъдат осъществени. Днес или утре финансовият министър Гълъб Донев ще излезе с предложения за реформи. За цялата парламентарна група на "Прогресивна България" е важно къде има подвижни пясъци и как могат да се преодолеят, за да има стабилна база за 4-годишно управление. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" Стефан Белчев пред БНТ. Още: Удрят най-уязвимите: ГЕРБ за идеите на ПБ срещу ковид добавката, майчинството и разходите в културата

Данъци няма да бъдат пипани, а майчинските?

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По думите му труден е балансът за бюджета без вдигането на данъци, но не е невъзможен.

"Данъци на този етап няма да бъдат вдигани. За социалните осигуровки имаме решения", посочи Белчев. И уточни - пари в държавата има, но трябва да се управляват по правилния начин.

Стефан Белчев заяви още, че медиите са извадили от контекст думите на Владимир Николов от "Прогресивна България", че ще се променят парите за майчинството. "Средствата за майчинството няма да бъдат пипани. Имаме предложения за замразяване на така наречените ковид добавки за пенсионерите, като занапред да не бъдат индексирани", коментира народният представител от партията на Румен Радев.

Той отново обвини медиите, че са извадили от контекст думите на Константин Проданов, като председател на Временната комисия по бюджет и финанси, че пенсионерите нямало да обеднеят с по-малко от 2 евро.

"Ние в момента се нагърбихме с горещия картоф, за да извадим България от кризите", каза още Стефан Белчев.

Той увери, че няма да има нито един лишен пенсионер в бюджета, като се обмислят и компенсации, които ще бъдат заложени в бюджета за 2026 година.

Стефан Белчев уточни още, че "Прогресивна България" не се е опитала да прави "танц" с дълга, но по думите му той бил необходим на държавата.

От думите на народния представител стана ясно още, че "Прогресивна България" отново ще отвори правилника за работа и дейността на Народното събрание, за да замразят и депутатските заплати.

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