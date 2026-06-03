Заснеха торнадо край Варна (ВИДЕО)

В района на град Дългопол, област Варна, беше заснето едно прелюбопитно атмосферно явление. То наподобява торнадо, но може да бъде и фуниевиден облак, съобщават от Meteo Balkans. Кадрите се разпространяват в социалните мрежи и са заснети от Симона Иванова, а това, което е запечатала тя, предизвиква сериозен интерес не само у обикновените хора, но и у тези, които имат изявен интерес към метеорологията.

Все още няма официални данни дали заснетото явление наистина е торнадо, тъй като е напълно възможно да става дума за фуниевиден облак, който не е осъществил контакт със земната повърхност. От Meteo Balkans уточнява, че във видеото се вижда ротация на самия вихър.

Самите фуниеви облаци не причиняват щети, тъй като представляват въртящи се въздушни колони, които не докосват земята. Ако обаче фуниевият облак достигне земната повърхност, той се превръща в торнадо и може да нанесе сериозни щети. Подобни явления се формират при наличие на силна атмосферна нестабилност и мощни гръмотевични бури. Ако бъде потвърдено, че вихърът е достигнал земята, тогава той може да бъде класифициран като торнадо.

Още: Бляскави червени светлинни пипала паднаха над Тибет. Какво представляват? (ВИДЕО)