Тръмп с нова подигравка към Байдън: Махна портрета му от Белия дом (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп продължава да се подиграва с предшественика си Джо Байдън — този път като замени снимката му в Белия дом. Настоящият държавен глава замени портрета му в „Залата на славата на президентите“ в западното крило на Белия дом със снимка на устройството, което автоматично поставя подписа на Байдън.

In June of this year, Trump initiated… pic.twitter.com/Yu0e0IOChk — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

През юни тази година Тръмп започна официално разследване, за да установи дали документите, подписани от Байдън, са били подписани лично от него или е използван автоподпис. По това време Белият дом заяви, че „през последните месеци стана все по-очевидно“, че помощниците на Байдън „злоупотребяват с властта си, като използват машина за автоматично подписване.“ Според Тръмп и хората около него, така приближените на Байдън са опитали да прикрият когнитивния му спад и да упражняват правомощия, предоставени съгласно член втори от Конституцията на САЩ.

