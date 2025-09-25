Войната в Украйна:

Тръмп с нова подигравка към Байдън: Махна портрета му от Белия дом (ВИДЕО)

25 септември 2025, 01:15 часа 382 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп продължава да се подиграва с предшественика си Джо Байдън — този път като замени снимката му в Белия дом. Настоящият държавен глава замени портрета му в „Залата на славата на президентите“ в западното крило на Белия дом със снимка на устройството, което автоматично поставя подписа на Байдън.

През юни тази година Тръмп започна официално разследване, за да установи дали документите, подписани от Байдън, са били подписани лично от него или е използван автоподпис. По това време Белият дом заяви, че „през последните месеци стана все по-очевидно“, че помощниците на Байдън „злоупотребяват с властта си, като използват машина за автоматично подписване.“ Според Тръмп и хората около него, така приближените на Байдън са опитали да прикрият когнитивния му спад и да упражняват правомощия, предоставени съгласно член втори от Конституцията на САЩ.

Още: Байдън бе екзекутиран през 2020 г., това бе клонираният му двойник: Тръмп отново с конспирация

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
