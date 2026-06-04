"Задържането на Мавродиев е закъсняло": ДБ се надява на цялата строгост на закона срещу него (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" в 52-ото Народно събрание Божидар Божанов заяви пред медиите в парламента, че задържането на Стоян Мавродиев в Белград е закъсняло. Той обаче го определи като правилно и изрази надежда законът да бъде приложен срещу него с цялата му строгост. "Той се издирва от 2024 г.", каза Божанов и уточни, че формацията многократно е подавала сигнали срещу Мавродиев.

Кой е Мавродиев?

Стоян Мавродиев е бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). От 2010 до 2016 г. е председател на Комисия за финансов надзор (КФН). Бил и народен представител от партия ГЕРБ. ОЩЕ: Апелативният съд потвърди европейската заповед за арест за Стоян Мавродиев

През август 2024 г. прокуратурата повдигна обвинение срещу Мавродиев за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с кредит от близо 150 млн. лв., отпуснат от ББР на фирмата "Роудуей Кънстракшън", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. Според обвинението заемът е бил предоставен без достатъчно обезпечения и в нарушение на интересите на банката. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лв. ОЩЕ: Стоян Мавродиев е арестуван в Белград