Българин полицай се бори за живота си в САЩ: Прострелян е по време на акция

Българин, който работи като полицай в САЩ, е бил прострелян по време на полицейска операция в Аталнтик Сити, щата Ню Джърси. Името му е Християн Иванов, а инцидентът е станал на 2 юни около 15:00 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ия блок на авеню Норт Флорида, съобщава bTV. Българинът е сержант в специализирано полицейско звено. Ранен е по време на престрелка със заподозрян. При инцидента е пострадал и втори полицай, чиито наранявания не се определят като животозастрашаващи.

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Според кмета на Атлантик Сити Марти Смол-старши, заподозреният е открил огън по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на служител на реда. По думите му полицаят е избегнал по-тежки последствия благодарение на защитната си каска. Заподозреният е загинал по време на престрелката, съобщава CBS News.

Ранените служители са били транспортирани до Регионалния медицински център "Атлантикеър", но състоянието на Християн Иванов е било критично, като към 22:00 часа той все още е бил в операционната. Все още няма нови подробности около случая и състоянието на Иванова.

Българинът е повишен в сержант през 2023 г. и е добре познат сред колегите си със своята смелост, професионализъм и отдаденост на службата. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания в платформата GoFundMe, която вече е събрала над 53 000 долара от поставена цел от 80 000 долара, предаде Breaking AC. В текста към кампанията се посочва, че освен отдаден полицай, Иванов е съпруг и е баща на три малки деца. Средствата ще бъдат използвани за покриване на медицински разходи, пътувания, грижи за децата и други непредвидени разходи, свързани с възстановяването му. "Християн е прекарал живота си в защита на другите. Сега е наш ред да го подкрепим", се казва в призива към дарителите.

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