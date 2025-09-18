Словакия и Унгария отхвърлиха условието на Тръмп за руския петрол

Американският президент Доналд Тръмп вече постави условие, при което САЩ ще наложат сурови санкции на Москва за войната в Украйна - държавите от НАТО да спрат да купуват руски петрол. Слабото звено и в Алианса, и в Европейския съюз в случая за приятелски настроените към Кремъл правителства на Словакия и Унгария. Будапеща преди дни даде ясен знак, че няма да се откаже от покупките, а сега това стори и Братислава.

Словакия иска първо да създаде алтернативи. Какво правеше досега?

Словашкият министър на икономиката Дениса Сакова заяви, че страната не може да се откаже от вноса на руски петрол и газ под натиска на администрацията на американския президент, докато не създаде достатъчно алтернативни маршрути и източници на доставки.

Припомняме, че Европейският съюз от години има конкретни планове за спиране на доставките заради това, че приходите от тях се вливат директно във военната машина на диктатора Владимир Путин. Досега и Словакия, и Унгария имаха достатъчно време да диверсифицират източниците си, но това така и не се случи.

Сакова каза, че прибързано решение може сериозно да навреди на промишлеността и икономиката на страната ѝ. Тя подчерта, че преди да се ангажира с пълно премахване на руския петрол и газ, е необходимо да се създаде инфраструктура за подкрепа на алтернативни доставки, предава Bloomberg.

Министърът поясни, че по време на среща във Виена тази седмица с американския министър на енергетиката Крис Райт тя ясно е изложила позицията на Братислава. Според нея американската страна е признала необходимостта от разработване на нови енергийни проекти в Европа.

Снимка: iStock

Братислава обяви кога ще скъса енергийно с Москва

Дениса Сакова подчерта, че словашкото правителство е готово да прекрати сътрудничеството с Русия в енергийния сектор, веднага щом бъде налице достатъчна инфраструктура и капацитет за други маршрути.

В същото време тя предупреди, че пълното прекратяване на доставките от Русия понастоящем представлява риск, тъй като Словакия се намира в края на съществуващите западни маршрути за доставки.

Какво твърди Унгария?

От Унгария също вече има реакция. Страната няма да се откаже от руския петрол. Причината е същата - липсата на "жизнеспособни алтернативи", заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока след преговори в Брюксел, съобщи Euractiv.

Вашингтон проявява повече разбиране от Брюксел по отношение на вноса на руски газ и петрол от страна на Унгария и Словакия, които нямат излаз на море, добави Бока. Според него САЩ виждали каква е "специалната позиция" на Будапеща и Братислава.

През юни Европейската комисия внесе предложение за пълно преустановяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г. Това би затворило окончателно пропуските в санкциите, използвани от Унгария и Словакия, и би сложило край на продължилата няколко години дипломатическа патова ситуация.

