Тръмп се опитва да създаде "нова ООН": Президентът на Бразилия се противопостави

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че американският му колега се опитва да създаде „нова Организация на обединените нации“, за да бъде нейн едноличен собственик, след стартирането на „Съвета за мир“ от Доналд Тръмп тази седмица предаде Ройтерс. „Президентът Тръмп изготвя предложение за създаване на нова ООН, на която той ще бъде едноличен собственик“, каза Лула по време на събитие, без да назове по име инициативата, стартирана от Тръмп в четвъртък.

САЩ официално прекратиха всякакви връзки със СЗО (Световната здравна организация), но напускането на американците е със сериозни последствия - Съединените щати не са платили дълг от около 260 милиона долара към организацията, предаде Bloomberg. Изтеглянето на САЩ от СЗО, инициирано от сегашния им президент Доналд Тръмп, вече е официално завършено. Обаче съгласно резолюция на Конгреса на САЩ от 1948 г., страната е била задължена не само да даде едногодишно предизвестие, но и да уреди всички непогасени задължения. В същото време, висш служител на американското здравно министерство заяви пред репортери, че законодателството на САЩ не задължава страната да изплати дълга си, преди да напусне организацията.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди-младши, който е известен антиваксър и поддръжник на всякакви конспиративни теории, и държавният секретар на САЩ Марко Рубио разкритикуваха исканията на СЗО за плащане в съвместно изявление. "Докато Съединените щати бяха член-основател и най-големият финансов донор на СЗО, организацията следваше политизирани, бюрократични политики, водени от държави, враждебни към американските интереси", се казва в изявлението.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ заяви и, че не се планира връщане към СЗО и подробности за нова глобална здравна стратегия ще бъдат обявени по-късно. Остава въпросът с неплатения дълг - кога ще бъде платен и при кой президент?

Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за оттегляне на Съединените щати от СЗО в първия ден от втория си мандат. Той обвини организацията в неефективно представяне по време на пандемията от COVID-19 и липса на независимост от политически натиск. Той също така твърди, че Съединените щати са плащали непропорционално високи вноски в сравнение с други държави.

