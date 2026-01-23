САЩ официално са вън от СЗО, Тръмп остави чутовен дълг

САЩ официално прекратиха всякакви връзки със СЗО (Световната здравна организация), но напускането на американците е със сериозни последствия - Съединените щати не са платили дълг от около 260 милиона долара към организацията, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Изтеглянето на САЩ от СЗО, инициирано от сегашния им президент Доналд Тръмп, вече е официално завършено. Обаче съгласно резолюция на Конгреса на САЩ от 1948 г., страната е била задължена не само да даде едногодишно предизвестие, но и да уреди всички непогасени задължения.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ заявява, че не се планира връщане към СЗО и подробности за нова глобална здравна стратегия ще бъдат обявени по-късно. Остава въпросът с неплатения дълг - кога ще бъде платен и при кой президент?

